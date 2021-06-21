Послы стран-членов ЕС обсудят сегодня новые санкции против белорусских высокопоставленных чиновников и компаний

Перед этим они, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель проведут неформальную встречу с одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Новые запретительные меры решено ввести после инцидента с самолетом компании Ryanair и ареста летевших на нем белорусского журналиста Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги. Ранее сообщалось, что Брюссель планирует внести в черный список около восьми десятков белорусских чиновников и бизнесменов, которых считают связанными с президентом республики Александром Лукашенко. Санкции коснутся нефтяной
2021-06-21T04:05:02+03:00
2021-06-21T04:05:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 21 июня 2021
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