Послы стран-членов ЕС обсудят сегодня новые санкции против белорусских высокопоставленных чиновников и компаний

Перед этим они, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель проведут неформальную встречу с одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Новые запретительные меры решено ввести после инцидента с самолетом компании Ryanair и ареста летевших на нем белорусского журналиста Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги. Ранее сообщалось, что Брюссель планирует внести в черный список около восьми десятков белорусских чиновников и бизнесменов, которых считают связанными с президентом республики Александром Лукашенко. Санкции коснутся нефтяной