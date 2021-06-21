Лидерство на досрочных парламентских выборах в Армении удерживает партия действующего премьера

«Гражданский договор» Никола Пашиняна после подсчета 75% бюллетеней набирает чуть более половины голосов. Ближайший соперник этой политической силы, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна только пятую часть поданных голосов. В то же время представители этой структуры уже объявили, что не признают итогов голосования. Еще один блок под названием «Честь имею», куда входят сторонники экс-президента Сержа Саргсяна, получил чуть более 5%. Тем временем Пашинян уже выразил уверенность, что его соратники получат парламентское большинство. Внеочередные выборы проходили в условиях затянувшегося политического кризиса.