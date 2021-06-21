В Гонконге впервые за почти два десятка лет отменили Марш в поддержку демократии

По традиции его проводили 1 июля, в годовщину передачи автономии Китаю. Организаторы приняли решение отказаться от проведения акции, объяснив это тем, что согласовать ее в нынешних политических условиях будет невозможно, пишет газета Hong Kong Free Press. После масштабных протестов 2019 года Пекин принял закон о национальной безопасности в Гонконге. В городе начались аресты лидеров и сторонников оппозиции.
2021-06-21T03:09:07+03:00
2021-06-21T03:09:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 21 июня 2021
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