Российский МИД предупредил об ответе в случае введения новых санкций со стороны США

Подобные действия Белого дома во внешнеполитическом ведомстве считают незаконными. О возможных новых санкциях объявил накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, в Вашингтоне готовят такие меры в связи с покушением, а потом и тюремным заключением политика Алексея Навального. Какими будут эти меры, он не уточнил. Первый пакет санкций из-за отравления Навального власти США ввели в марте в отношении ряда высокопоставленных российских чиновников и компаний, которые могут быть причастны к разработке отравляющих веществ группы «Новичок».