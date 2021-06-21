В Италии отменяют комендантский час, который вводили из-за коронавируса

Такая мера действовала по всей стране на протяжении девяти месяцев. В то же время, как отмечает агентство ТАСС, в большинстве регионов комендантский час сначала сократили, а позже он практически перестал действовать. Пока что остаются в силе требования носить маски, даже на открытом воздухе, социальная дистанция и ограничения по числу зрителей на зрелищных мероприятиях. Кроме того, для крупных торжественных мероприятий и путешествий введен сертификат, в котором содержится информация о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном результате теста на коронавирус.