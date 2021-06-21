Еще одну версию коронавируса обнаружили в Индии

Власти и специалисты, как передает местный телеканал NDTV, спорят, можно ли отнести его к новой мутации, или это разновидность уже известного варианта. Именно «индийская» мутация, по словам представителей российских властей, стало причиной нового всплеска заболеваемости в стране. При этом, по данным мэрии, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса.