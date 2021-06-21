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03:03, 21 июня 2021

Российские власти, как пишет газета «КоммерсантЪ», готовят программу ревакцинации

Повторные прививки от коронавируса, по сведениям издания, могут понадобиться тем гражданам, чей уровень антител опустился до недостаточного. Рекомендации по этому поводу ожидаются в ближайшие дни. Кроме того, уже с сегодняшнего дня могут начать вакцинацию даже беременных. Тем временем в девяти регионах России введена обязательная вакцинация для тех, кто работает в областях с высоким риском заразиться. Все это происходит на фоне резкого скачка заболеваемости, который власти считают результатом появления т.н. «индийской» мутации коронавируса.


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