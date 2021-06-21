Союз европейских футбольных ассоциаций расследует нарушение регламента на двух матчах чемпионата Европы по футболу

В ходе субботней встречи между командами Венгрии и Франции в Будапеште, а также, ранее, на игре сборных Венгрии и Португалии с трибун раздавались дискриминационные оскорбления, передает агентство ТАСС. В частности, сообщалось, что венгерские болельщики сопровождали уханьем действия французских игроков Н'Голо Канте и Поля Погба.