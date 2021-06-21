Вспышка коронавируса зафиксирована в крымском детском лагере «Артек»

Заразились уже 12 человек, говорят в администрации учреждения. Всех госпитализировали. В то же время в местном министерстве здравоохранения добавили, что дети находятся в хорошем состоянии, пневмонии у них не выявлено. Сам лагерь работает в штатном режиме.
2021-06-21T02:06:33+03:00
2021-06-21T02:06:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 21 июня 2021
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