Ряд ограничений, введенных в этом месяце против коронавируса, с сегодняшнего дня продлят в Москве

Это, в частности, касается ночной работы кафе и ресторанов. Также останутся закрытыми детские комнаты и зоны общепита в торговых центрах. Однако эти заведения смогут обслуживать посетителей навынос. В городе запрещены массовые зрелищные мероприятия с численностью более 1000 человек, в том числе концерты.
2021-06-21T02:06:08+03:00
2021-06-21T02:06:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:06, 21 июня 2021
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