Ряд ограничений, введенных в этом месяце против коронавируса, с сегодняшнего дня продлят в Москве

Это, в частности, касается ночной работы кафе и ресторанов. Также останутся закрытыми детские комнаты и зоны общепита в торговых центрах. Однако эти заведения смогут обслуживать посетителей навынос. В городе запрещены массовые зрелищные мероприятия с численностью более 1000 человек, в том числе концерты.