Власти США пригрозили Китаю изоляцией

Это произойдет в случае, если Пекин откажется помогать в расследовании обстоятельств появления коронавируса, сказал американскому телеканалу Fox News помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам. сейчас от Пекина требуют впустить группу международных специалистов. Ранее президент США Джо Байден потребовал от руководства КНР открыть доступ к Уханьскому институту вирусологии. Согласно одной из версий, которую, как писала пресса, изучает американская разведка, утечка в лаборатории могла привести к распространению коронавируса.