Консерваторы лидируют в первом туре региональных выборов во Франции, передает телеканал France Info

Правые популисты из числа соратников Марин Ле Пен получили меньше голосов, чем прогнозировалось. Их поддержало чуть менее одной пятой проголосовавших избирателей. При этом само голосование отличалось крайне низкой явкой, передает телеканал BFM. Второй тур выборов в Региональные советы (парламенты) и органы местного самоуправления пройдет в это воскресенье. Региональные выборы во Франции называют генеральной репетицией перед президентскими.