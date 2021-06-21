И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян объявил о победе своей партии на парламентских выборах

Он уверен, что его политическая сила «Гражданский договор» сформирует в парламенте большинство. По его мнению, народ Армении принял свое решение. По предварительным данным, партия Пашиняна получает чуть более 58% голосов. Ближайший соперник, блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна – около 18,5% голосов. Представители этой политической силы объявили, что нет признают результаты. Остальные участники выборов пока не набирают больше 5% для попадания в парламент. Внеочередные парламентские выборы проходят в республике после того, как минувшей осенью в Армении разразился политический кризис.