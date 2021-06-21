Для этого подопечным Станислава Черчесова может хватить ничейного результата, Дании необходима победа. Матч начнется в Копенгагене в 22:00. Кроме того, сегодня австрийцы в Бухаресте сыграют с украинцами, команда Северной Македонии в Амстердаме – со сборной Нидерландов. В Санкт-Петербурге финны играют с бельгийцами. Накануне сборная Уэльса со счетом 0:1 проиграла команде Италии в Риме, но тем не менее также вышла в плей-офф. Швейцария в Баку победила Турцию со счетом 3:1. Несмотря на третье место в группе у швейцарцев еще есть шансы пробиться в 1⁄ 8 турнира.