Для этого подопечным Станислава Черчесова может хватить ничейного результата, Дании необходима победа. Матч начнется в Копенгагене в 22:00. Кроме того, сегодня австрийцы в Бухаресте сыграют с украинцами, команда Северной Македонии в Амстердаме – со сборной Нидерландов. В Санкт-Петербурге финны играют с бельгийцами. Накануне сборная Уэльса со счетом 0:1 проиграла команде Италии в Риме, но тем не менее также вышла в плей-офф. Швейцария в Баку победила Турцию со счетом 3:1. Несмотря на третье место в группе у швейцарцев еще есть шансы пробиться в 1⁄8 турнира.
2021-06-21T01:07:27+03:00
2021-06-21T01:07:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 21 июня 2021
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