Число пострадавших от наводнения в Ялте достигло 43 человек

Шестеро госпитализированы, говорят местные власти. Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине прошлой недели. Сначала они вызвали наводнение в Керчи, потом, на южном берегу полуострова. Непогода привела к перебоям с энергоснабжением, была прервана подача воды. В Ялте из-за наводнения погиб один человек. Размер ущерба пока еще не подсчитали.