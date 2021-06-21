Число пострадавших от наводнения в Ялте достигло 43 человек

Шестеро госпитализированы, говорят местные власти. Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине прошлой недели. Сначала они вызвали наводнение в Керчи, потом, на южном берегу полуострова. Непогода привела к перебоям с энергоснабжением, была прервана подача воды. В Ялте из-за наводнения погиб один человек. Размер ущерба пока еще не подсчитали.
2021-06-21T01:06:59+03:00
2021-06-21T01:06:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 21 июня 2021
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