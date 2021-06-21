Пациентов с коронавирусом в одной из больниц Санкт-Петербурга начали размещать прямо в коридоре

В социальных сетях появилось видео из лечебного учреждения, которое, по сведениям интернет-издания «Мой район», снял родственник одного из заболевших. На видео люди лежат на кроватях и на матрасах на полу в коридоре. Автор записи утверждает, что врач появится в отделении только в понедельник, пациентов развозят по другим, менее загруженным больницам. В руководстве северной столицы на днях сообщали, что коечный фонд в городе занят на 90%. В Петербурге ввели новые ограничения по коронавирусу.
2021-06-21T01:06:28+03:00
2021-06-21T01:06:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2858170-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 21 июня 2021
Загрузка комментариев...