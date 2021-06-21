Аварийное отключение электричества произошло на иранской атомной электростанции «Бушер»

Местный телеканал Press TV передает, что работа АЭС была приостановлена еще три дня назад, это привело к дефициту электроэнергии. Для устранения технической неисправности, по его сведениям, потребуется несколько дней. О причинах ЧП не сообщается. Первый блок атомной станции был достроен с участием России и начал работу 10 лет назад.