Аварийное отключение электричества произошло на иранской атомной электростанции «Бушер»

Местный телеканал Press TV передает, что работа АЭС была приостановлена еще три дня назад, это привело к дефициту электроэнергии. Для устранения технической неисправности, по его сведениям, потребуется несколько дней. О причинах ЧП не сообщается. Первый блок атомной станции был достроен с участием России и начал работу 10 лет назад.
2021-06-21T01:05:44+03:00
2021-06-21T01:05:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 21 июня 2021
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