Посол России в США Анатолий Антонов с сегодняшнего дня, как ожидается, вернется к работе в дипмиссии

Он уже прилетел накануне в Соединенные штаты. По словам самого дипломата, сегодня посольство направит приглашение американским коллегам обсудить двусторонние отношения, встреча ожидается в ближайшие дни. О решении вернуть послов президент Владимир Путин объявил на прошлой неделе после встречи в Женеве с американским коллегой Джо Байденом. До этого Москва в марте отозвала Антонова для консультаций.