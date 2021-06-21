Посол России в США Анатолий Антонов с сегодняшнего дня, как ожидается, вернется к работе в дипмиссии

Он уже прилетел накануне в Соединенные штаты. По словам самого дипломата, сегодня посольство направит приглашение американским коллегам обсудить двусторонние отношения, встреча ожидается в ближайшие дни. О решении вернуть послов президент Владимир Путин объявил на прошлой неделе после встречи в Женеве с американским коллегой Джо Байденом. До этого Москва в марте отозвала Антонова для консультаций.
2021-06-21T01:05:10+03:00
2021-06-21T01:05:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 21 июня 2021
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