Партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении

Она набирает, по предварительным данным, почти 60% голосов. Следом идет предвыборный блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна – чуть более 18% голосов. Другие политические силы пока что не преодолели 5%-ный барьер для прохождения в парламент.
2021-06-21T01:04:36+03:00
2021-06-21T01:13:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 21 июня 2021
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