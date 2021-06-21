Партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении

Она набирает, по предварительным данным, почти 60% голосов. Следом идет предвыборный блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна – чуть более 18% голосов. Другие политические силы пока что не преодолели 5%-ный барьер для прохождения в парламент.