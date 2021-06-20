Папа римский Франциск подписал указ о признании «героических добродетелей» Робера Шумана

Он считается одним из основоположников идеи Европейского союза. Католическая церковь будет почитать Шумана в статусе «досточтимого». Это может стать первым шагом на пути его причисления к лику святых. Робер Шуман в первые годы после Второй мировой войны, когда он занимал высокие государственные посты, сыграл большую роль в создании институтов, которые легли в основу современного ЕС, и в достижении исторического примирения между Францией и Германией.