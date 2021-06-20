Z Архив новостей новости
5 19 6 452
23:03, 20 июня 2021

Власти США намерено включить операцию по смене пола в медицинское страхование ветеранов

Об этом, как передает CNN, сообщил секретарь по делам ветеранов Денис Макдонаф, выступая на ЛГБТ-акции во Флориде. По его словам, теперь американские власти смогут «удовлетворить хирургические потребности» ветеранов-трансгендеров, которые «призывали и заслуживали» это в течение долгого времени. Макдонаф отметил, что это решение принято в соответствии с рекомендации врачей, поскольку оно имеет очень серьезные последствия для физического и психического здоровья. Сейчас медицинская страховка ветеранов в США включает гормональную терапию и услуги психотерапевта в случае тренсгендерного перехода. При этом она не покрывает операцию по смене пола. Согласно данным Национального центра трансгендерного равенства, среди американских ветеранов насчитывается около 134 тысяч трансгендеров.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ Американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности…

5 166 6 12641 18:32
Блоги

Владимир Мединский помощник президента РФ

Единственный способ избежать тысяч новых смертей – в тотальной вакцинации Никакие не 60% должны прививаться, а все до одного, у кого нет прямых и жестких медицинских противопоказаний. Только так можно остановить дальнейшее расползание болезни по России…

5 118 6 17968 18.06
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

Успех в борьбе придёт не от запретов, а от обуздания собственных желаний Современная наука не имеет ответов на все возникающие в наших головах вопросы и сомнения! В этих условиях лучше всего полагаться на здравый смысл! Сидите дома!..

5 52 6 9256 15:54
Новости

США планируют ввести против Москвы новые ограничения как ответ на преследование Алексея Навального Об этом сообщил помощник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан…

5 32 6 6081
Новости

Уголовное дело возбуждено в Бурятии против детей за кражу хлеба и печенья из пекарни Как сообщает местное управление МВД, когда стало известно о преступлении, на место ЧП «незамедлительно выехала оперативно-следственная группа»...

5 27 6 5076
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Съезд ЕР. Заявка на завтра Партия действительно качественно обновила свой состав. Во что, кажется, практически никто не верил…

5 60 6 12252 17:06
Новости

Московские власти признают, что в городе есть случаи заболевания ковидом уже после сделанных прививок Сегодня о сложностях в борьбе с эпидемией сказал мэр Сергей Собянин…

5 26 6 5322
Новости

США готовят новые санкции против российских властей Как сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, один пакет ограничительных мер будет связан с ситуацией с оппозиционным политиком Алексеем Навальным…

5 40 6 8343
Блоги

Леонид Гозман политик

Свидетельство о смерти — непочтительные заметки по итогам съезда застоя Когда видишь депутатов, прилагающих огромные усилия к тому, чтобы не уснуть и, одновременно, поддерживать на лице выражение ответственности за судьбу Отечества, к происходящему невозможно относится иначе, как к пародии…

5 111 6 23478 17:26
Интервью Интервью

Павел Артымович Марек Цишевски Марк Солонин гости: Павел Артымович, Марек Цишевски, Марк Солонин

Дебаты. Гибель самолета Президента Польши. Кто виноват? М.Солонин: Если бы этот самолет не потряс взрыв, он бы замечательно отошел от земли…
П.Артымович: Вы ничего не знаете о смоленской катастрофе. И кроме этого, вы не понимаете ни черта из физики…

5 307 6 71194 17.06
#слушать 01:46:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Человек, который не делает прививку, добровольно предоставляет свое тело вирусу…

5 38 6 9220 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Никто. Никому. Не равен. Никогда» Равенство прав — да, но где в природе вы видели просто РАВЕНСТВО? Даже щенки из одного помета не бывают равными друг другу, а уж люди…

5 352 6 88039 18.06
Новости

Полицейский покончил с собой в центре Москвы Это произошло утром во время дежурства у посольства Туркмении в районе Арбата…

5 54 6 13407
Блоги

+ Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко «Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком…»

5 51 6 13174 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Кому они нужны, эти санкции? После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине…

5 37 6 9444 16.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 349 6 92900 15.06

Популярное за неделю

Новости

Медведев, по неофициальным данным, чуть ли не до последнего не знал, что не возглавит предвыборный список «ЕР» Съезд партии проходил вчера…

5 22 6 66131
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Это разговор соседей по коммуналке, которые встретились на кухне, глубоко ненавидя друг друга, и договорились, что в чайники друг другу в ближайшее время не писаем, а уж у кого какие стоны раздаются из-под двери, нас не волнует…

5 31 6 89471 16.06
#слушать 53:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 58 6 17674 16.06
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Вот вам и киндер-сюрприз Он тот, кого реально можно предполагать преемником Путина. Я полагаю, что мысли о Кириенко как о преемнике не только у меня в голове. Но и у Ковальчука, и у самого Путина…

5 261 6 204764 19.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Россия на удивление быстро и легко свыкается с беспределом, беззакониями и репрессиями. Что называется, мастерство не пропьешь…

5 49 6 92478 14.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9157874
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4943075

Сегодня в эфире