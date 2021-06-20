Власти США намерено включить операцию по смене пола в медицинское страхование ветеранов

Об этом, как передает CNN, сообщил секретарь по делам ветеранов Денис Макдонаф, выступая на ЛГБТ-акции во Флориде. По его словам, теперь американские власти смогут «удовлетворить хирургические потребности» ветеранов-трансгендеров, которые «призывали и заслуживали» это в течение долгого времени. Макдонаф отметил, что это решение принято в соответствии с рекомендации врачей, поскольку оно имеет очень серьезные последствия для физического и психического здоровья. Сейчас медицинская страховка ветеранов в США включает гормональную терапию и услуги психотерапевта в случае тренсгендерного перехода. При этом она не покрывает операцию по смене пола. Согласно данным Национального центра трансгендерного равенства, среди американских ветеранов насчитывается около 134 тысяч трансгендеров.