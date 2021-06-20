Американский и европейский астронавты сегодня развернули на МКС новую солнечную панель

Работы в открытом космосе продолжались более 6-ти часов. Астронавт НАСА Шейн Кимбро и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке вернулись на станцию. По сообщению NASA, вторая солнечная панель будет установлена 25 июня в ходе еще одного выхода астронавтов за пределы МКС.
2021-06-20T23:03:07+03:00
2021-06-20T23:03:07+03:00
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23:03, 20 июня 2021
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