Партия Пашиняна «Гражданский договор» набирает около 60 % голосов на внеочередных парламетских выборах в Армении

На втором месте блок экс-президента Роберта Кочаряна, у которого 22%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по результатам Обработки данных с около 4% участков. По данным ЦИК, на третьем месте блок еще одного экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею», набравший более 5%.