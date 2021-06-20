Партия Пашиняна «Гражданский договор» набирает около 60 % голосов на внеочередных парламетских выборах в Армении

На втором месте блок экс-президента Роберта Кочаряна, у которого 22%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по результатам Обработки данных с около 4% участков. По данным ЦИК, на третьем месте блок еще одного экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею», набравший более 5%.
2021-06-20T23:02:53+03:00
2021-06-20T23:02:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:02, 20 июня 2021
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