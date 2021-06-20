В Ялте нашелся живым один из пропавших без вести в результате наводнения, вызванного проливными дождями

Как сообщил ТАСС вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, поиски второго продолжаются. Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Затопило более 420 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 2 тыс. человек, возникли перебои с энерго-, газо— и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.