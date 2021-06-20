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Эксклюзив Эха 22:05, 20 июня 2021

Прощание с гендиректором телеканала ОТР Анатолием Лысенко состоится 23 июня в 11 часов в телецентре «Останкино»

Прощание с гендиректором телеканала ОТР Анатолием Лысенко состоится 23 июня в 11 часов в телецентре «Останкино». Об этом объявлено в эфире Общественного российского телевидения. Анатолий Лысенко умер сегодня на 85 году жизни.

Бывший глава Роспечати и Федеральной службы по телевидению и радиовещанию Михаил Сеславинский рассказал «Эху Москвы», что Анатолий Лысенко был искренним человеком и профессионалом очень высокого уровня. По мнению Михаила Сеславинского, телеканал ОТР, который Анатолий Лысенко возглавлял в последние годы, является примером человеческого и интеллигентного телевидения.


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