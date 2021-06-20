Явка на досрочных выборах в парламент Армении на момент закрытия избирательных участков превысила 49%

Об этом говорится на сайте ЦИК республики. Порога явки на выборах нет. Проходной барьер для партийных блоков — 7%, для партий — 5%. За места в парламенте и право сформировать новое правительство боролись 25 партий и блоков. Главными соперниками считаются партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна и блок «Армения» во главе с экс— президентом страны Робертом Кочаряном. О политическом раскладе сил «Эху Москвы» рассказал армянский журналист Арман Сулейманян.

Первые данные о результатах выборов ожидаются после 23:00. Предварительные итоги выборов, по закону, должны быть подведены на следующий день до 19.00, а окончательные — на седьмой день со дня голосования.