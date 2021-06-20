США готовят новые санкции в отношении России в связи с отравлением Алексея Навального

Об этом сообщил в эфире CNN помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон введет ограничения из-за использования Россией химического оружия, когда поймет, что «бьет по нужным целям». Также, по словам Салливана, США продолжат вводить санкции в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2».



Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, вернувшийся сегодня в США после трех месяцев консультаций в Москве, назвал печальными планы Вашингтона ввести новые санкции против России.

16 июня в Женеве прошла встреча американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Стороны договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон, дипломатам ранее пришлось вернуться на родину для консультаций из-за ухудшения двусторонних отношений.