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20:42, 20 июня 2021

Антонов: Через очередные санкции, которые США собираются вводить против РФ, отношения не стабилизировать

Через очередные санкции, которые США собираются вводить против РФ, отношения не стабилизировать. Это не тот сигнал, который был послан на саммите президентов России и США в Женеве. С таким заявлением в аэропорту Нью-Йорка выступил российский посол Америке Анатолий Антонов. Сегодня он прилетел в США и уже направился в Вашингтон.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят «новый пакет санкций» из-за отравления Алексея Навального. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний, строящих трубопровод «Северный поток 2».


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