Аварийное отключение электричества произошло на АЭС «Бушер» в Иране

Аварийное отключение электричества произошло на АЭС «Бушер» на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV. По данным телеканала, работа АЭС прекратилась три дня назад, что привело к недостатку в выработке электроэнергии в размере 1000 мегаватт. Для устранения технической неисправности потребуется несколько дней, на это время работа АЭС будет приостановлена. Сооружение энергоблоков АЭС «Бушер» считается крупнейшим российско-иранским проектом.
2021-06-20T20:32:44+03:00
2021-06-20T20:49:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 20 июня 2021
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