Аварийное отключение электричества произошло на АЭС «Бушер» в Иране

Аварийное отключение электричества произошло на АЭС «Бушер» на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV. По данным телеканала, работа АЭС прекратилась три дня назад, что привело к недостатку в выработке электроэнергии в размере 1000 мегаватт. Для устранения технической неисправности потребуется несколько дней, на это время работа АЭС будет приостановлена. Сооружение энергоблоков АЭС «Бушер» считается крупнейшим российско-иранским проектом.