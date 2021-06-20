В России появится новая модель оплаты труда работников здравоохранения

Об этом, поздравляя медиков с профессиональным праздником, сообщил сообщил президент Владимир Путин. По его словам, оклады будут одинаковыми для всех регионов, а система надбавок и премий — прозрачной. Выплаты привяжут к региону и должности сотрудника.
2021-06-20T20:02:58+03:00
2021-06-20T20:02:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 20 июня 2021
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