В России появится новая модель оплаты труда работников здравоохранения

Об этом, поздравляя медиков с профессиональным праздником, сообщил сообщил президент Владимир Путин. По его словам, оклады будут одинаковыми для всех регионов, а система надбавок и премий — прозрачной. Выплаты привяжут к региону и должности сотрудника.