США готовят новые санкции в отношении России в связи с отравлением Алексея Навального

Об этом сообщил в эфире CNN помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон введет ограничения из-за использования Россией химического оружия, когда поймет, что «бьет по нужным целям». Также, по словам Салливана, США продолжат вводить санкции в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2».

Заявление Салливана о подготовке новых санкций против РФ — не тот сигнал, которого ждали после саммита Женеве. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, который прилетел из России в Нью-Йорк. В ближайшее время он прибудет в посольство в Вашингтоне.