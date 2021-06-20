Власти Ялты в понедельник приступят к приему заявлений от жителей, чье имущество было повреждено наводнением

Власти Ялты в понедельник приступят к приему заявлений от жителей, чье имущество оказалось поврежденным в результате последнего наводнения, спровоцированного сильными дождями. Как рассказали в мэрии, заявление можно подать лично, по электронной почте и по телефону. В городе создано девять рабочих групп, специалисты которых с 22 июня начнут выезжать по конкретным адресам заявителей. Основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 40. Два человека пропали без вести.