Власти Ялты в понедельник приступят к приему заявлений от жителей, чье имущество было повреждено наводнением

Власти Ялты в понедельник приступят к приему заявлений от жителей, чье имущество оказалось поврежденным в результате последнего наводнения, спровоцированного сильными дождями. Как рассказали в мэрии, заявление можно подать лично, по электронной почте и по телефону. В городе создано девять рабочих групп, специалисты которых с 22 июня начнут выезжать по конкретным адресам заявителей. Основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 40. Два человека пропали без вести.
2021-06-20T19:34:02+03:00
2021-06-20T20:36:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2858108-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:34, 20 июня 2021
Загрузка комментариев...