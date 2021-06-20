Городецкий суд Нижегородской области арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве 34-летней американской студентки Кэтрин Сироу. Следственный комитет сообщал, что арестованный — 44-летний житель Борского района Нижегородской области. По версии следствия, вечером 15 июня обвиняемый ехал на автомобиле, увидел на остановке Сироу и предложил подвезти ее. Затем он «остановился в районе лесополосы и нанес американке несколько ударов кулаком и нанес не менее двух ран ножом. В результате женщина умерла на месте.

С 2019 года Кэтрин Сироу жила в Нижегородской области и училась в магистратуре Университета им. Лобачевского.