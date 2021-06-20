Администрация Байдена готовится ввести дополнительные санкции против России за отравление Алексея Навального

Администрация Байдена готовится ввести дополнительные санкции против России за отравление оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, санкции будут введены, когда в американской администрации будут уверены, что они достигнут цели. Салливан подчеркнул, что это относится и к дополнительным санкциях за использование химического оружия. Он также заявил, что Россию ожидают новые санкции за прокладку газопровода «Северный поток-2».