Победителем Гран-при Формулы-1 во Франции стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл»

Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» финишировал последним.

Борьба за первое место на французском Гран-при шла почти до самого конца, и Максу Ферстаппену из «Ред Булл» удалось опередить действующего чемпиона – пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который пересек финишную черту вторым. Такая же «рокировка» произошла и на третьей и четвертой позициях – напарник Ферстаппена по «Ред Булл» Серхио Перес обошел однокомандника Хэмилтона Валттери Боттаса. Эксперты уже говорят, что такого результата австрийской команде удалось добиться благодаря грамотной стратегии – два пит стопа на гонку.

Что же касается единственного на данный момент россиянина в Формуле-1 Никиты Мазепина, то он финишировал последним, чуть лучше — предпоследний результат показал его коллега по «Хаас» и сын семикратного чемпиона Мик Шумахер. По итогам гонки во Франции в личном зачете лидирует Ферстаппен, который увеличил свой отрыв от Хэмилтона до 37 очков, Мазепин занимает предпоследнюю строчку.

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет в Австрии 25-27 июня.