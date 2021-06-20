Еще один регион объявил об обязательной вакцинации ряда категорий населения

В Ненецком автономном округе прививку от коронавируса должны получить не менее 60% пожилых людей, работников медицинских, образовательных учреждений, соцслужб, МФЦ, транспорта, энергетики, госорганов, сферы услуг, торговли, совершеннолетние студенты и военные. Всем, кто сделает прививку, предоставят отгулы. Сроки обязательной вакцинации не уточняются. В НАО также запретили массовые мероприятия, предельную заполняемость зрителями культурных учреждений снизили до 50%.