Еще один регион объявил об обязательной вакцинации ряда категорий населения

В Ненецком автономном округе прививку от коронавируса должны получить не менее 60% пожилых людей, работников медицинских, образовательных учреждений, соцслужб, МФЦ, транспорта, энергетики, госорганов, сферы услуг, торговли, совершеннолетние студенты и военные. Всем, кто сделает прививку, предоставят отгулы. Сроки обязательной вакцинации не уточняются. В НАО также запретили массовые мероприятия, предельную заполняемость зрителями культурных учреждений снизили до 50%.
2021-06-20T18:34:55+03:00
2021-06-20T18:34:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2858090-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:34, 20 июня 2021
Загрузка комментариев...