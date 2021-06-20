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18:34, 20 июня 2021

Гинцбург: Дельта-вирус вызывает более агрессивное и молниеносное течение заболевания по сравнению с уханьским штаммом

Дельта-вирус, или индийский штамм коронавируса вызывает более агрессивное и молниеносное течение заболевания по сравнению с уханьским штаммом. Он также сокращает период перехода к тяжелой форме болезни и время появления антител. О таких особенностях нового штамма коронавируса в федеральном эфире рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. В то же время он отметил, что созданная в Центре вакцина «Спутник V» защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса: «Антитела, которые вырабатываются при вакцинировании «Спутником», защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского, и кончая индийским».


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