США планируют ввести против Москвы новые ограничения как ответ на преследование Алексея Навального

Об этом сообщил CNN помощник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он напомнил, что Белый дом ранее ввел санкции «за отравление Алексея Навального». Сейчас готовится еще один пакет, связанный с использованием Россией химоружия.

Он также заявил, что Россию ожидают новые санкции за прокладку газопровода «Северный поток-2». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже написала в телеграм-канале, что США путем введения санкций против России пытаются решить проблемы собственной неконкурентоспособности.