В Армении уже через час закроются участки для голосования на внеочередных выборах в парламент

Их назначили после протестов, начавшихся в стране из-за конфликта в Нагорном Карабахе, по итогам которого Азербайджан вернул себе контроль над частью территорий – после этого в Армении требовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Участие в выборах принимают четыре блока и 21 партия, среди которых «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняняном. Сам он уже проголосовал. Также свой голос отдал главный соперник политика — второй президент республики, лидер блока «Армения» Роберт Кочарян. Отмечу, что он обещает избирателям вернуть контроль Армении над землями в Нагорном Карабахе. В целом голосование, как утверждают международные наблюдатели и Следственный комитет республики, проходят без серьезных нарушений. Однако оппозиция с этим не согласна. В блоке «Честь имею» третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, говорят о массовых нарушениях. Они сообщили о случаях административного давления на избирателей, а также об обысках и арестах у оппозиции. Сегодня днем также стало известно, что в центральный штаб блока Кочаряна силовики также пришли с обыском.

Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке. По последним данным, проголосовали около 40% избирателей.