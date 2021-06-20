Медики петербургской больницы №15 разместили пациентов на матрасах, которые лежат на полу в коридоре

Накануне чиновники признали, что город исчерпал возможности для приёма новых больных с коронавирусом.

Вдоль обеих стен больничного коридора стоят каталки и кровати, между ними прямо на полу лежат матрасы, на которых — люди. Рядом с импровизированными койками стоят стулья. Они заменяют пациентам тумбочки. Такую картину снял петербуржец, который пришёл проведать своего брата в коронавирусное отделение больницы №15, рассказывает портал МР-7-ру. Журналисты уточняют, что пациентов развозят в менее загруженные учреждения. По официальным данным за последние сутки в Петербурге выявили 1019 новых случаев КОВИД-19. Эта цифра непрерывно растёт в течение недели. Последний раз такое количество новых больных с коронавирусом регистрировали в феврале. Губернатор Петербурга Александр Беглов накануне сказал, что город фактически исчерпал возможности для перевода медучреждений под работу с инфекционными пациентами. РБК сообщает, что в Смольном планируют увеличивать коечный фонд временного госпиталя в Ленэкспо.

Завтра в Петербурге начинают действовать новые коронавирусные ограничения. В частности, количество посетителей в фан-зоне чемпионата Европы по футболу сократят до трёх тысяч человек.