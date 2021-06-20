Власти Москвы все чаще призывают жителей города к ревакцинации

Это связано с резким ростом заражённых из-за так называемого «индийского» штамма коронавируса.

Последние дни число инфицированных находится на отметке в 8-9 с лишним тысяч человек. Вчера был еще один максимум за все время эпидемии, сегодня цифра немного пошла на спад. Столичные власти снова перепрофилируют городские больницы для борьбы с ковидом. Чиновники теперь говорят не только о необходимости привиться тем, кто этого ещё не сделал, но и повторной вакцинации тех, кто ранее уже укололся Спутником или другим препаратом. Индийская модификация ковида очень опасна, настаивает столичный мэр.

После вакцинации в больницы попадают единицы, да и то в основном люди, не получившие второй компонент, рассказали агентству РИА в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Наличие антител не гарантирует, что человек не может быть переносчиком вируса, утверждает заммэра Анастасия ракова. По её словам пока нет системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к новым штаммам. Прививка поможет усилить защиту, считает чиновница. Вакцинироваться как можно скорее москвичей призвал глава Общественной палаты столицы. Константин Ремчуков попросил горожан мобилизоваться и цитата «обуздать свои желания». Он пояснил, что подразумевает отказ от похода в многолюдные места. Везде, где рядом есть другие люди нужно носить маску, напоминает Ремчуков. Из-за роста заболеваемости ковидом регионы стали вводить обязательную вакцинацию для части жителей. При этом начинают появляться ограничения для тех, кто прививку не сделал.

Директор центра Гамалеи — разработчика вакцины Спутник уверяет, что препарат защищает от всех известных на сегодня штаммов коронавируса. При этом Александр Гинцбург отметил, что при индийском штамме болезнь развивается молниеносно.