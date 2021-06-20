В Москве умер гендиректор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко

Ему было 84 года. ОТР он возглавил с момента создания этой телекомпании в 2012 году. Ранее, в 1990-м году он стал гендиректором ВГТРК. Но, пожалуй, главным его детищем стала еженедельная программа «Взгляд», которую он создал в 1987 году. Тот Лысенковский «Взгляд» до сих пор помнят как один из символов гласности. В этом, поговорив с людьми на улицах Москвы, убедился корреспондент «Эха Москвы».

Режиссер, продюсер, заслуженный деятель искусств и заслуженный журналист России, лауреат государственных премий России и СССР — титулов у Лысенко хватало, но, пожалуй, больше всего россиян запомнят его по программе «Взгляд», которую он выпускал с 1987-го и которая под его руководством стала одним из символов Перестройки. Даже спустя столько лет после последнего эфира память о ней среди телезрителей жива.

Анатолий Лысенко был искренним человеком и профессионалом очень высокого уровня. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший глава Роспечати и Федеральной службы по телевидению и радиовещанию Михаил Сеславинский. «Он был не только одним из отцов-основателей современного телевидения, не только интеллектуалом высшей степени, но и просто человеком с большой буквы. Он для всех нас был одновременно и мудрым наставником, и нежным старшим товарищем. Великий книгочей, с которым можно было до бесконечности обсуждать и большую литературу, и новинки современной литературы. Он сформировал принципы и заложил основы независимого качественного телевидения», — отметил М.Сеславинский. Он добавил, что ОТР под руководством Анатолия Лысенко является примером человеческого и интеллигентного телевидения.

Соболезнования в связи со смертью Анатолия Лысенко выразили президент Владмир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.