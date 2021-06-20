США готовят новые санкции против российских властей

Как сообщил в эфире телеканала CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, один пакет ограничительных мер будет связан с ситуацией с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Ранее демократы в конгрессе раскритиковали администрацию Байдена за то, что она не ввела второй, обязательный по закону, раунд санкций по делу Навального ко 2 июня. Помимо этого, про словам Салливана, США продолжат вводить санкции против компаний, причастных к строительству «СП 2».