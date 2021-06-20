Собянин заявил, что случаи COVID-19 среди тех, кто его перенес или сделал прививку, связаны с «индийским» штаммом

Сергей Собянин заявил, что случаи заболевания COVID-19 среди тех, кто перенес коронавирусную инфекцию или сделал прививку, связаны с т.н. «индийским» штаммом коронавируса. По словам мэра Москвы, уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от «индийского» штамма должен быть в два раза выше, по сравнению с «уханьским» вариантом. Ранее Собянин отмечал, что у 89% москвичей, заболевших COVID-19, выявили именно «индийский» штамм.