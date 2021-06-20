На досрочных парламентских выборах в Армении явка составила почти 40 процентов

Об этом сообщил секретарь ЦИК Армении Армен Смбатян. Порога явки на выборах нет. Голосование проводится исключительно на территории Армении. Проходной барьер для партийных блоков — 7%, для партий — 5%. За места в парламенте и право сформировать новое правительство борются 25 партий и блоков. Главными соперниками считаются партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна и блок «Армения» во главе с экс— президентом страны Робертом Кочаряном. По опросам, они значительно опережают других участников выборов.