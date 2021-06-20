Десятки домов в центральной части Красноярска остались без энергоснабжения в результате прошедшего сегодня ливня

Как сообщили ИФ в МЧС, от дождя пострадало здание оперного театра, в котором протекла крыша, вода залила фойе. Ливневая канализация в городе не справляется с потоками воды. На одну из улиц с горы сошел сель — поток перегородил проезжую часть. Ливень продолжался около часу. О пострадавших не сообщалось.