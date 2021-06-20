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17:32, 20 июня 2021

Десятки домов в центральной части Красноярска остались без энергоснабжения в результате прошедшего сегодня ливня

Как сообщили ИФ в МЧС, от дождя пострадало здание оперного театра, в котором протекла крыша, вода залила фойе. Ливневая канализация в городе не справляется с потоками воды. На одну из улиц с горы сошел сель — поток перегородил проезжую часть. Ливень продолжался около часу. О пострадавших не сообщалось.


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