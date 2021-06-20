Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве американской студентки, арестован на два месяца, — сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что 15 июня из квартиры в городе Бор ушла и не вернулась 34-летняя иностранная гражданка, которая училась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. Последний раз выходила на связь с матерью по телефону 15 июня, сообщив, что ее везут на машине неизвестные. В субботу тело девушки было обнаружено. Как сообщается на сайте СК, в тот же день по подозрению в совершении убийства был задержан ранее неоднократно судимый местный житель 1977 года рождения. Отмечается, что он сотрудничает со следствием.