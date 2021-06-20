Координатор движения «Сорок сороков» Кормухин считает недопустимой обязательную вакцинацию

Координатор общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин считает обязательную вакцинацию недопустимой. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы критикуем не вакцинацию, а то, как она проводится. Нельзя людей заставлять насильно прививаться. Проблема в доверии. Дело в том, что кампания, в том числе информационная, которая сопровождала вакцинацию, не всегда была корректной по отношению к людям, прислушивающимся к тому, что говорилось. Зачастую слова не соответствовали тому, что происходило на самом деле. Поэтому когда у людей возникли вопросы, в том числе и к вакцине, когда люди стали заражаться и после вакцинирования, после этого вводить принудительную вакцинацию на таком фоне — я считаю, это ошибка», — сказал А.Кормухин.

Он напомнил, что «принудительная вакцинация запрещена Нюрнбергским кодексом 1947 года». «Дело в том, что последствия данной вакцины до конца не исследованы – она экспериментальная. Да, ковид – это опасная болезнь, но это не дает права применять к людям экспериментальную вакцину. Это должно быть только с их согласия», — уточнил А.Кормухин.

Он добавил, что ни одна вакцина не делалась за полгода.