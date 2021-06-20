Глава комитета Госдумы по труду Нилов: Работника нельзя уволить за отказ прививаться от коронавируса

Законных оснований для увольнения работника, который отказался прививаться от коронавируса, нет. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что прививка от ковида не входит в обязательный паспорт, который утвержден федеральным законом. «Что касается юридической стороны, у нас все трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом. Я считаю, оснований для увольнения точно нет», — сказал Я.Нилов.

Говоря об отстранении, депутат отметил, что в 76-й статье ТК перечислены причины, в каких случаях это можно сделать, в том числе если есть правовой акт, который регулирует этот вопрос. «Поэтому в зависимости от того, какие формулировки в нормативно-правовых актах в субъектах прописаны и подписаны главными санитарными врачами, возможно наличие оснований для отстранения, но не для увольнения», — уточнил Я.Нилов.

Он также напомнил, что несогласия с решением работодателя сотрудники могут обратиться в суд.

Вместе с тем Я.Нилов считает, что нужно с пониманием относиться к мерам властей, предпринимаемым в связи с низкими темпами вакцинации в России. «Можно понять и ответственных должностных лиц, и граждан, которые приходят в детский сад, в поликлинику, в сферу общепита. Вероятность, что они заразятся от непривитого сотрудника, большая. И здесь можно понять позицию властей, что только через выработку коллективного иммунитета можно побороть пандемию», — пояснил депутат.

Он также обратил внимание, что по России «уже пошла волна поддельных сертификатов» о наличии прививки. «Если это давление будет усиливаться, то волна тоже будет усиливаться. А это негативные последствия», — заключил он.