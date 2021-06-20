Дизайнер, которому на уличной акции сломал ногу полицейский, обнаружил изменения в своей электронной медицинской карте

Дизайнер Константин Коновалов, которому на уличной акции сломал ногу полицейский, обнаружил изменения в своей электронной медицинской карте. Согласно документу, он теперь не может считаться пострадавшим от насильственных действий, об этом «Эху Москвы» рассказал сам Константин Коновалов. «Выписка поменялась. До этого была другая, и у меня есть сохраненный файл, как это выглядело. Теперь там изменили формулировку, что меня полиция не избивала, а я просто упал. И поменяли часть медицинских показаний: давление, пульс, температуру. И теперь я оказался не в состоянии средней тяжести, а в удовлетворительном состоянии», — рассказал К.Коновалов. Он сообщил о намерении собирается обратиться в 67-ю больницу для выдачи копии документа о его состоянии на момент инцидента. «Посмотрю, что это за документ теперь», — отметил К.Коновалов. Он также напомнил, что жалоба на действия полицейских находится в Европейском суде по правам человека.

Константин Коновалов получил травму в 2019 году.